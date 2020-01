Coronavirus : les équipes médicales françaises en alerte

La réunion n'était pas prévue à l'agenda. Dimanche 26 janvier, au cœur des discussions à Matignon (Paris) une question : faut-il craindre de nouveaux cas de coronavirus en France ? Actuellement, une dizaine de personnes sont sous surveillance. Trois cas ont été confirmés, ils sont hospitalisés à Paris et Bordeaux (Gironde).

"Ici, toutes les personnes qui entrent sont en combinaison"

Parmi eux, un Bordelais de 48 ans originaire de Chine et arrivé en France le 22 janvier dernier. À l'hôpital de Bordeaux où il est pris en charge, les journalistes du journal Sud-Ouest ont pu le joindre. "J'ai encore de la fièvre et je tousse plus que vendredi, mais j'ai confiance dans l'équipe soignante. (...) Ici, toutes les personnes qui entrent sont en combinaison, avec des masques, des gants et des lunettes", témoigne-t-il. Selon son médecin, son état n'est pas alarmant dimanche 26 janvier. Partout en France les équipes médicales sont en alerte.

Le JT

Les autres sujets du JT