Coronavirus : les enfants des personnels soignants pris en charge

Tout était prêt, lundi 16 mars au matin, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), pour accueillir les enfants du personnel soignant. Deux haltes-garderies des hôpitaux de secteur avaient été installées. Sur les 300 enfants attendus, seuls 15 se sont présentés. Tous ont reçu un accueil en fonction des recommandations sanitaires. Sur place, des élèves infirmiers et des auxiliaires de puériculture se sont occupés des enfants. Ensemble, ils ont organisé des jeux, mais pas seulement. Ce ne sont pas les vacances.



Enfants et encadrants prennent leurs marques

À Dijon (Côte-d’Or), sur les 1 240 élèves du collège, seul Gaëtan, Paul, Gabriel et Céleste sont présents. Leur journée a commencé dès 8 heures par un cours de sport adapté à la situation. À Paris, les parents qui le souhaitaient ont également pu déposer leurs enfants dans une école maternelle. L’institutrice s’étonne de la faible affluence : seuls six se sont présentés. Une première journée de test au cours de laquelle enfants et encadrants ont commencé à prendre leurs marques.