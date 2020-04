Coronavirus : les dangers de la chloroquine

La chloroquine, remède miracle au coronavirus ou traitement dangereux ? Chaque jour, les témoignages pour témoigner ses bienfaits se font de plus en plus nombreux. Florian Lang, un patient de 44 ans n'a pas hésité lorsqu'on lui a prescrit, et il explique : "En 48 heures, j'ai retrouvé mon énergie, surtout mon souffle est revenu et je sentais un rebond qui me permettait de sortir de ce mal. Après six jours, j'ai pu embrasser le sol j'étais sauvé".

Des effets secondaires néfastes

La chloroquine présente pourtant des effets secondaires non négligeables. L'agence de sécurité du médicament lance une alerte : "En aucun cas, ces médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication ni sur prescription d'un médecin de ville pour le traitement du Covid-19". Trois décès suspects ont déjà été signalés. Les patients avaient pris de leur propre chef du Plaquénil. De graves troubles cardiaques ont été relevés chez une dizaine d'autres en Nouvelle-Aquitaine.