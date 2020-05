Coronavirus : les consignes à respecter en cas de contamination

Même si le déconfinement approche, le risque de contamination au coronavirus reste toujours d’actualité en France. Si vous présentez des symptômes, "vous devez contacter votre médecin. Il vous posera quelques questions, posera son diagnostic et vous prescrira un test de dépistage. En attendant le test, vous devez absolument rester à l’isolement, soit chez vous, soit dans les hôtels mis à disposition. Le but du jeu, c’est de ne pas transmette le virus à vos proches", décrit la journaliste Leslie Cadiou.

Que faire si on a contracté le virus ?

Une fois le test effectué, s’il est positif, l’individu devra respecter plusieurs consignes fondamentales. "On vous invitera à rester chez vous", rappelle Leslie Cadiou. "Dans un premier temps, vous ne devrez pas rentrer en contact avec vos proches. Vous devrez prendre votre température deux fois par jour pour surveiller si la fièvre monte. Et surtout, vous devrez rester travailler chez vous si vous pouvez faire du télétravail. Si vous ne pouvez pas faire du télétravail, dans ces cas-là, on vous mettra en arrêt maladie."