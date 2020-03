Coronavirus : les commerces qui doivent ouvrir

Rien n'est plus comme avant : un client à la fois, pas plus, c'est le cas dans cette boulangerie à Paris. Du film plastique également sur le mobilier et un banc qui sert de rempart entre les clients et la caisse. Comme l'impression de se barricader. "C'est à l'inverse du commerce, de s'éloigner du client à l'inverse du commerce, de mais a-t-on le choix ?", dit la boulangère.

Le bâtiment aussi inquiet

Travailler au temps du Covid-19, un casse tête pour des milliers d'artisans. Dans un supermarché, des employés ont bien du mal à s'équiper, mais ils doivent continuer à travailler. Dans une autre enseigne, le mesures sont plus nombreuse mais cela n'empêche pas la crainte d'être contaminé au contact des clients. Dans le bâtiment on s'inquiète aussi. Comment travailler côte à côte et respecter les mesures sanitaires ? La profession demande des éclaircissements au gouvernement. La ministre du Travail dit s'en tenir aux consignes.