Coronavirus : Berlin a versé 81 000 euros d'aide en moyenne à des clubs et salles de concert

Piliers de la vie nocturne, ces lieux se sont retrouvés dans une situation financière difficile depuis leur fermeture mi-mars.

Voilà maintenant quatre mois que la musique ne retentit plus. Contraints de fermer leurs portes en raison de la pandémie de coronavirus, les clubs et les salles de concert de Berlin (Allemagne) ont reçu chacun en moyenne une aide de la ville de 81 000 euros, selon des chiffres publiés par le quotidien Tagesspiegel (lien en allemand), dimanche 12 juillet. Piliers de la vie nocturne, ces clubs qui ont bâti la réputation de "ville de la fête" de la capitale allemande, se sont pour la plupart retrouvés dans une situation financière difficile depuis leur fermeture mi-mars. La Ville-Etat de Berlin a toutefois décidé d'accorder une aide d'urgence à 46 clubs, festivals et salles de concert, selon les chiffres communiqués par un élu des Verts au parlement local, Georg Kössler au quotidien.

"Q ue ces clubs ne sombrent pas"

Parmi eux, figurent des clubs connus bien au delà de la capitale allemande, comme le Tresor, le Kater Club ou le Schwuz. "Nous devons nous assurer que ces clubs ne sombrent pas car ils sont une partie importante de Berlin et font partie des secteurs qui sont le plus touchés par la crise du coronavirus, a jugé l'élu écologiste, cité par le quotidien berlinois. Je veux que les gens puissent danser et faire la fête quand le temps du coronavirus sera révolu, pour cela nos clubs doivent survivre".

Malgré un net assouplissement des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 dans toute l'Allemagne, aucune date n'a pour le moment été envisagée pour la réouverture des clubs et discothèques. L'Allemagne a décidé d'interdire les grands rassemblements jusqu'à la fin octobre. Le responsable des affaires culturelles de Berlin, Klaus Lederer, avait ouvert la porte le mois dernier à une nouvelle aide pour les nombreux lieux culturels de la capitale, évoquant une nouvelle enveloppe en deux temps de 60 millions d'euros après avoir déjà débloqué 30 millions d'euros d'aide d'urgence en mai.