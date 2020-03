Coronavirus : les Bourses européennes rebondissent à l'ouverture, pour la deuxième journée consécutive

Les places financières européennes sont en partie rassurées par les mesures monétaires massives adoptées par plusieurs gouvernements et banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus.

Une séance attaquée d'une humeur conquérante. Après avoir clôturé en hausse jeudi, les Bourses européennes semblent vouloir transformer l'essai, vendredi 20 mars. En pleine épidémie de coronavirus, les annonces massives des banques centrales ont finalement apporté un peu d'espoir aux opérateurs de marchés, en plus des mesures budgétaires prises par les gouvernements afin d'endiguer la paralysie de l'économie réelle.

Ainsi, après un début de semaine épouvantable, la Bourse de Paris a ouvert sur un bond de 5,48% à 4 066,79 points, tout comme celle de Francfort. La Bourse de Londres a pris quasiment 5% aussi. Dans les premiers échanges, Milan a gagné également près de 3% et Madrid un peu plus de 3%.

De leur côté, les Bourses américaines ont été requinquées par le rebond spectaculaire du pétrole américain, qui a enregistré sa plus forte hausse en 24 heures : le baril de WTI a gagné 24,99%, passant d'un coup de 20 à 25 dollars. Mais globalement, les marchés restent instables. "Cette semaine, nous avons vu le Dow toucher un creux de trois ans, les prix du pétrole se replier à plus bas depuis 2003. Et même si nous avons vu un beau rebond sur les cours hier, cela reste une semaine horrible pour l'or noir. Et le vrai or n'a, quant à lui, pas joué son rôle de valeur refuge, pour tomber à un creux de près de six mois", constate dans Les Echos Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets.