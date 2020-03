Coronavirus : les autorités chinoises manquent-elles de transparence concernant l’épidémie ?

La Chine a-t-elle minimisé le nombre réel de décès causé par le coronavirus Covid-19 ? "Beaucoup d’observateurs se posent la question du manque de transparence des autorités chinoises en général et de la véracité du bilan avancé. Officiellement, il y a aujourd’hui en Chine 3 311 morts liés au Covid-19, la majorité dans cette ville de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie", explique le journaliste Arnauld Miguet en direct de Wuhan (Chine).

6 500 urnes transportées en camion

"Beaucoup de Chinois se demandent si les autorités n’auraient pas menti au vu de photos qui circulent sur les réseaux sociaux. On y voit un camion transportant 6 500 urnes dans l’un des huit crématoriums de la ville de la ville de Wuhan. Et puis, il y a ces images de longues files d’attente de familles qui vont chercher les cendres de leurs proches. Reste à savoir si le 8 avril, lorsque la ville sera libérée, on aura une meilleure idée du nombre de décès", conclut le journaliste.

