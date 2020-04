Coronavirus : l’Ehpad de Mougins dans la tourmente

L’annonce est désormais officielle : une famille a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui. À l’Ehpad de Mougins (Alpes-Maritimes), la situation se complique. Le journaliste Henri Migout était en direct de Mougins : "Le bilan était samedi de 29 personnes décédées. Il a augmenté dans le week-end puisqu’il est aujourd’hui de 31 personnes décédées. Les dépistages, les tests effectivement étaient réclamés."

14 salariés testés positifs

Le journaliste poursuit, en duplex pour le 12/13 : "C’est d’abord le personnel qui a été testé. 14 des 50 personnes qui travaillent dans l’établissement sont positives au Covid-19. Il va falloir les remplacer puisqu’elles ne peuvent plus venir sur le site." Le porte-parole de l’établissement a précisé qu’il avait fait appel à la réserve sanitaire. Les résidents qui sont toujours dans l’Ehpad sont testés à partir d’aujourd’hui, et les résultats seront connus un petit peu plus tard. Enfin, le parquet de Grasse (Alpes-Maritimes) a confirmé que la famille d’une résidente décédée avait porté plainte contre X.