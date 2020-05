Coronavirus : le virus circule différemment selon les zones géographiques

Des scientifiques américains ont élaboré une carte du monde pour lister les zones géographiques les plus fortement touchées par l'épidémie de Covid-19. "Le virus frappe en priorité deux continents : l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. 85% des décès sont recensés dans ces zones", indique le journaliste Matthieu Boisseau surle plateau du 19/20.

L'Afrique peu touchée par le Covid-19

Parmi les 15 pays les plus touchés par la pandémie, 12 se trouvent en Europe, deux en Amérique du Nord et un en Amérique du Sud. L'une des raisons de ce bilan est un confinement plus tardif dans ces zones. "Le week-end du 15 mars, Paris n'était pas encore confinée. Quand l'Italie a été le premier pays d'Europe à confiner sa population le 9 mars, il y avait déjà 7 000 cas sur son territoire", précise le journaliste. L'Afrique est elle peu touchée par le Covid-19. Selon les hypothèses avancées par les scientifiques, cela pourrait être dû à la chaleur et à la jeunesse de sa population, alors que le virus frappe plus fortement les personnes âgées.

