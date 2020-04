Coronavirus : le traçage numérique, casse-tête du gouvernement

Le gouvernement va-t-il se décider à opter pour le traçage numérique ? Alors que la France est en pleine épidémie de coronavirus et que plus de 10 000 personnes ont déjà trouvé la mort, l’exécutif examine toutes les pistes pouvant amener à la contention du virus. Parmi elles, le très décrié « tracking ». Pour le journaliste de franceinfo Daïc Audouit, « il faut arbitrer entre liberté individuelle et sécurité sanitaire ».

De nombreux doutes s’élèvent

Une tâche a laquelle s’attelle le gouvernement. La ministre de la Justice Nicole Belloubet va être auditionnée mercredi 8 avril sur le sujet par la mission Covid-19 de l’Assemblée et le ministre de la Santé Olivier Véran pourrait prendre la parole et préciser la position de l’exécutif, qui va devoir lever les nombreux doutes liés à une récupération éventuelle de données personnelles sur les téléphones des personnes volontaires pour se soumettre à ce dispositif.