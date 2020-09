Coronavirus : le succès des téléconsultations médicales

Leur succès des téléconsultations médicales, soit la consultation d'un médecin à distance sans se déplacer, se poursuit. Damien Mascret, médecin et journaliste France télé, examine en plateau cette réussite. "En février 2020, on en était à 40 000 téléconsultations par mois, deux mois plus tard, en plein confinement, on est passé à 4,5 millions de téléconsultations en avril". Aujourd'hui, environ 160 000 consultations à distance sont effectuées chaque semaine.

60 000 médecins proposent la téléconsultation

Damien Mascret note un résultat "encourageant pour l'avenir parce que les médecins se sont mis à la téléconsultation". En 2019, ils étaient à peu près 2 000 à en proposer. En 2020, ils sont plus de 60 000, même s'ils insistent sur le fait que rien ne remplace une consultation réelle. Si les téléconsultations ont enfin décollé en France, c’est parce que l’Assurance maladie a assoupli les conditions de remboursement. Des négociations auront lieu jeudi 17 septembre entre les médecins et l'Assurance maladie.

