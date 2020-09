Coronavirus : les mesures gouvernementales sont-elles à la hauteur ?

S. Soubane, D. Brignand, N. Robertson, C. Marchand, S. Agrabi, S. Ripaud

France 2 France Télévisions

La promenade des Anglais est masquée à Nice, dans les Alpes-Maritimes, avec des distances respectées. Dans la commune classée comme zone de circulation active du virus, la prudence voulue par le gouvernement est de mise. Pourtant ici, les dix minutes de discours de Jean Castex n'ont pas fait forte impression. "Il n'a rien dit, beaucoup de bruit pour pas grand-chose", se désole une habitante.

Le Conseil scientifique avait préparé à des mesures plus drastiques

Des mesures, c'est pourtant ce qu'attendait le chef du service de réanimation de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Ici en juin, les malades Covid représentaient 10% des patients du service. Aujourd'hui, ils occupent un tiers des lits. Le dernier l'a été il y a quelques heures seulement. "On s'inquiète d'être saturé dans une dizaine de jours", assure le Professeur Djillali Annane. Le Conseil scientifique avait préparé l'opinion à des mesures plus drastiques. L'infectiologue Benjamin Davido demande "un calendrier des mesures et des effets escomptés".

