Coronavirus : le savon manque dans les écoles du Nord

Se laver les mains est un geste simple, recommandé toutes les deux heures en cette période d'épidémie de Covid-19. Encore faut-il avoir du savon. Malgré les conseils sanitaires en vigueur, une école d'Armentières (Nord) n’a été livrée que lundi 9 mars, à la suite de plaintes de parents d'élèves. "Si on veut se protéger nous à la maison, mais que nos enfants dans les établissements scolaires ne sont pas protégés, je ne vois pas comment on va arrêter la contamination", indique une mère de famille. Un phénomène loin d'être isolé.

"C'est ahurissant"

La FCPE, une association de parents d'élèves, a reçu 45% de plaintes supplémentaires. Presque toutes pour des manquements aux règles d'hygiène. "On s'aperçoit qu'il y a plus de 50% de nos établissements qui ne sont pas dotés de savon et de papier à usage unique, ce qui est ahurissant", indique Jean-Yves Gueryant, président de la FCPE Nord. Un b.a.-ba pourtant conseillé par les autorités depuis plusieurs semaines pour tenter de limiter la propagation de ce coronavirus.

