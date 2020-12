Coronavirus : le Royaume-Uni isolé du reste de l’Europe

Le Royaume-Uni se retrouve seul face au Covid-19. Une nouvelle mutation du virus se développe à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre. Elle serait 70% plus contagieuse et inquiète les autorités britanniques. "La nouvelle souche est hors de contrôle", alerte le ministre de la Santé Matt Hancock. Face à cette menace, les voisins européens ont décidé de prendre des mesures fortes.

Suspendre les déplacements

Ce sont les Pays-Bas qui ont agi en premier dans la nuit du samedi 19 décembre, en suspendant leurs vols vers le Royaume-Uni. Ils ont par la suite été imités par d’autres nations comme la Belgique, l’Italie puis ensuite l’Allemagne ou l’Irlande. Dimanche 20 décembre, la France a promulgué dans un communiqué la suspension "à minuit, et pour une durée de 48h, de tous les déplacements de personnes, y compris liés aux transports de marchandises, en provenance du Royaume-Uni."

