Coronavirus : le puzzle, nouvelle lubie des Français

C'est un jeu, que l'on pensait un peu révolu, qui met la patiente à rude épreuve. Et pourtant, le puzzle fait un retour fracassant sur les tables françaises. "Nous n'avions jamais fait de puzzle avant, c'est le confinement qui nous a motivé à essayer", explique des colocataires depuis leur cuisine, où un puzzle est en assemblage depuis une semaine. Ces colocataires sont tous en télétravail la journée et ont remplacé la pause café par un puzzle. "C'est sûr qu'avec le confinement, on a un peu fait le tour des séries, des livres... Avec le télétravail, on a un peu envie de couper les écrans", explique Raquel, l'une de colocatrices.

Un nombre de commandes similaire à la période de Noël

Un instant d'évasion, pour lequel ils ne sont pas les seuls à craquer. Sur les réseaux sociaux, depuis le début du confinement, ces casse-tètes s'affichent en masse. À tel point que chez le leader européen de la vente en ligne de puzzles, les employés ont du mal à suivre la cadence. "Ça n'arrête jamais, il y a énormément de commandes. La seule période similaire, c'est Noël", confie Lara La Porta, salariée de Planet Puzzle. Un phénomène qui a débuté avec le confinement et qui a fait fondre leur stock de 14 000 références.

