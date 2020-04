Aux Etats-Unis, le confinement booste les ventes de puzzles

Grâce au confinement, les Américains (et ils ne sont pas les seuls) redécouvrent avec extase un passe-temps jusqu’ici jugé assez peu palpitant - voire carrément ringard : le puzzle, capable de nous arracher aux bras de l’ennui presque aussi bien qu’une série Netflix ou qu’un jeu en ligne.

They're made of cardboard, require no batteries, and they're a great way to kill time. As jigsaw puzzles soar in popularity amid the coronavirus pandemic, we visited a factory that is making them as fast as it can. https://t.co/Bfy46IFv9O