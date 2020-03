Coronavirus : "Le problème, ce n'est pas ça, c'est de rester en vie", réagit Teddy Riner après le report des JO de Tokyo

"On ne peut pas se plaindre. On doit juste faire avec, composer avec", a réagi le judoka après la décision ce mardi du report des Jeux olympiques de Tokyo après 2020.

"Le problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est de rester en vie, de régler ce problème sanitaire. Que tout le monde aille mieux que tout le monde guérisse, qu'on ait de moins en moins de morts", a réagi mardi 24 mars sur franceinfo le judoka français Teddy Riner, après l'annonce du report des prochains Jeux olympiques de Tokyo après 2020 et au plus tard à l'été 2021.

"On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas dire que c'est un problème. On doit juste faire avec, composer avec et se dire, les Jeux, c'est dans un an. Et ben voilà, on attendra un an", a déclaré Teddy Riner.

"Ça ne change rien du tout"

Le sportif n'est pas "soulagé" pour autant. "Ça garde en haleine", selon le champion olympique. "Ca fera une olympiade de cinq ans". Ce report, pour Teddy Riner, n'entame pas sa volonté d'aller chercher une médaille à Tokyo. "Ça ne change rien du tout. Ce sera toujours les mêmes Jeux olympiques, juste, décalés. Ca me laisse encore plus de temps pour mieux me préparer. Ca va me permettre d'être encore meilleur et de réaliser, mais certainement, j'espère, mes plus beaux Jeux olympiques. Il faut rester positif", a conclu le judoka.