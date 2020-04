Coronavirus : le préfet de l’Hérault retoque l’arrêté du maire de Sète limitant l'accès à la ville pour le week-end de Pâques

Le maire de Sète (Hérault) avait pris un arrêté municipal pour fermer et contrôler tous les accès routiers à la ville de Sète pendant le week-end de Pâques, après avoir constaté l'arrivée de touristes.

Le préfet de l’Hérault retoque l’arrêté du maire de Sète (Hérault) limitant l'accès à la ville pour le week-end de Pâques, révèle France Bleu Hérault.

Cet arrêté municipal, effectif depuis vendredi 10 avril à 18h, avait été pris par François Commeinhes, désireux de confiner sa commune après l'arrivée de nombreux vacanciers depuis le début de la semaine et de plusieurs cas de suspicion de contamination au Covid-19 signalés par la direction de l'hôpital de Sète.

Selon le préfet, le maire n'a pas les prérogatives

Le maire de Sète avait ainsi décidé de faire fermer et contrôler tous les accès routiers à la ville de Sète afin d’empêcher les non-Sétois de s’y rendre. Trois routes étaient concernées : la RD2, la route du Lido et la route de Montpellier, où les policiers municipaux et nationaux devaient effectuer des contrôles en continu de tous les véhicules voulant entrer dans Sète.

Mais le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, a demandé au maire sétois de faire machine arrière, et de lever tout le dispositif car il n'en a pas les prérogatives.