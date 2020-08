Coronavirus : le port du masque obligatoire à Paris et en petite couronne

Les Parisiens vont devoir s’habituer à porter un masque en permanence à Paris et justement il est huit heures passées, moi aussi je mets mon masque. Je l’ajuste et je le garde toute la journée, pourquoi, parce que je suis piétonne, même s’il n’y a personne à côté de moi. La mesure s’applique donc dans toutes les rues de Paris à partir de maintenant, même pour les motards, ceux qui sont en trottinette électrique, les joggeurs ou les cyclistes. Les associations de cyclistes, justement, qui ont tiré la sonnette d’alarme, se disent pénalisées par la mesure, car il est difficile de pédaler et de parler en portant un masque.

135 euros d’amende

La petite couronne est également concernée par cette mesure. Seules les personnes qui sont en voiture ou en camionnette peuvent ne pas le porter, simplement, il faut le porter s’il y a des gens qui voyagent avec vous. Donc, depuis quelques minutes, il vous coûtera donc 135 euros d’amende si vous ne portez pas un masque, explique la journaliste de France Télévisions Alizé Lutran depuis le pont de Grenelle (Paris).

