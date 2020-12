Coronavirus : le plasma, un traitement efficace ?

Des transfusions de plasma ont été effectuées au printemps comme traitement face au coronavirus. Le but est d’apporter aux malades des anticorps de patients guéris. Mais quelle est l'efficacité de ce traitement, notamment pour les personnes atteintes du cancer ? Louise, une retraitée de 69 ans est suivie à l’institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) pour un cancer du sang. Mais quand elle a été hospitalisée ici début mai, c’était à cause du Covid. Depuis un mois et demi et les premiers symptômes, impossible de se débarrasser du virus. Louise est restée hospitalisée trois semaines, sans amélioration.

Des améliorations dès la seconde transfusion

Le traitement contre son cancer l’avait rendue incapable de se défendre face au coronavirus. Son médecin lui avait alors proposé d’essayer la plasma thérapie. "On était un petit peu dans la découverte", explique le docteur Thomas Hueso. Après deux transfusions, l’effet a été immédiat. "Dès le lundi, je me suis sentie mieux, le mercredi je pouvais circuler dans ma chambre et je suis sortie le samedi d’après", raconte la patiente.