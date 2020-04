Coronavirus : "Le pire est passé", assure le gouverneur de l'Etat de New York

"Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès demain", a toutefois averti le démocrate Andrew Cuomo.

La situation s'améliore dans l'Etat de New-York. Avec 671 décès supplémentaires lors des dernières 24 heures, plus de 10 000 personnes sont mortes dans la la plus touchée par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis. Mais le gouverneur Andrew Cuomo estime, lundi 13 avril, que "le pire est passé, si nous continuons à être intelligents". Une affirmation basée sur le net ralentissement du nombre d'hospitalisation nette : il était de 118 sur les dernières 24 heures contre plus de 1.000 le 3 avril et les jours précédents. "Nous sommes en train de contrôler la propagation" du virus, a estimé le gouverneur.

"Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès demain", a averti l'élu démocrate. Alors que le débat sur le déconfinement fait rage dans le pays, Andrew Cuomo a appelé à la prudence. "Cela ne se finira pas en un claquement de doigts. Nous n'allons pas appuyer sur un bouton et tout le monde sortira de sa maison", a-t-il prévenu.

Andrew Cuomo a indiqué qu'il allait s'entretenir lundi avec les gouverneurs de plusieurs Etats de la région pour discuter d'une levée progressive du confinement. Il a promis une annonce concernant les modalités de ce plan à l'issue de cet entretien avec ses homologues du New Jersey, du Connecticut, du Rhode Island, de Pennsylvanie et du Delaware. "Nous pouvons maintenant prendre le chemin du retour à la normale", a déclaré Andrew Cuomo, "et avoir un plan qui prévoit le redémarrage de certaines activités, en maîtrisant un fragile équilibre."