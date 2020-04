DIRECT. Coronavirus : plus de 1 500 nouveaux morts aux Etats-Unis, mais un bilan en baisse pour le deuxième jour consécutif

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Chez nous c'est l'inverse, on passe d'un métier avec 8h/jour à un bureau à du télétravail avec en plus des enfants à gérer : faire a manger, porter, ranger, jouer, changer des couches. On n'arrête pas l'activité physique !!

: Dans les commentaires, @elodie réagit à notre article sur les effets du confinement sur notre santé.

: Des nouvelles encourageantes nous viennent d'Allemagne. Le pays a enregistré au cours des dernières 24 heures 2 537 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, portant le total à 123 013, annonce l'institut fédéral Robert Koch. Ce bilan quotidien est en baisse pour le troisième jour d'affilée. En effet, le bilan diffusé hier recensait 2 821 nouveaux cas et celui de samedi en mentionnait 4 133.

: Bonjour @Aline de Paris. Voici la réponse du médecin Damien Mascret à une précédente question similaire à la votre. "Les masques sont constitués de microfibres très serrées et de l'humidité se dépose dessus. Une altération est alors constatée. Les masques, sans qu'on s'en rende compte, perdent de leur efficacité et ne peuvent plus bloquer les particules virales", avait-il avancé.

: Bonjour. Pourquoi un masque chirurgical déjà utilisé, exposé en plein soleil avec précautions, isolé pendant 48 heures ne serait-il pas réutilisable ? J’attends votre réponse. Merci.

: Le confinement peut aussi perturber votre sommeil, votre alimentation et accroitre votre consommation d'alcool. Retrouvez l'ensemble des risques et des recommandations dans notre article.

: En nous privant de nos trajets quotidiens vers l'école ou le travail, le confinement fait chuter notre activité physique quotidienne et augmente la sédentarité, le temps passé en position assise ou couché en dehors des heures de sommeil. Cette situation peut avoir de graves conséquences pour la santé : maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, hypertension artérielle etc. Pour s'en prémunir, il est recommandé de se lever toutes les 30 minutes et de continuer à faire du sport.

: Le premier risque est psychique : stress, anxiété, dépression. Pour éviter de sombrer, le psychiatre Wissam El Hage recommande d'abord d'essayer de garder le rythme d'une vie normale, "comme si vous alliez au travail".

: Activité physique en chute libre, sommeil compliqué à trouver, angoisses à répétition, tentation de se réfugier dans la nourriture… Primordial pour lutter contre la propagation du coronavirus, le confinement prolongé vécu par une grande majorité de Français depuis le 17 mars peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Je vous explique lesquels et comment les limiter dans cet article.









: En France, près de 6 900 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées dans des services de réanimation. Il commence à y avoir plus de sorties que d’admissions. Toutefois, la sortie de réanimation n'est pas la fin de l'épreuve pour les patients gravement atteints par le coronavirus. Les muscles et le cerveau ont subi des séquelles, réversibles avec de la rééducation. Les services de santé s'organisent pour assurer la réadaptation. Les explications dans notre article.

: Le correspondant de France Télévisions en Chine rapporte les derniers chiffres communiqués par les autorités chinoises. Alors que le nombre de nouveaux cas avérés était à l'arrêt, il repart à la hausse.

: De son côté, Midi Libre compare la situation sur les plages entre 2020 et 2019. Vides cette année, elles étaient bondées l'année dernière à la même période. "Irréel", titre le quotidien régional.





: Le Parisien n'est pas le seul journal à mettre Emmanuel Macron en une avant son allocution solennelle de ce soir...









: Qu'allez-vous trouver dans les kiosques aujourd'hui ? Le Parisien met en une Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer ce soir peu après 20 heures. Le quotidien interpelle directement le chef de l'Etat : "Monsieur le président, nous avons des questions pour vous", écrit le journal.



: Moi, je suis levée tôt aussi... Je pense à tous ceux qui travaillent. Une pensée spéciale à ceux qui nous soignent, nettoient, ramassent les poubelles, nous conduisent d'un endroit à un autre... et nous informent 😉Bonne journée !!

: Bonjour Louis, je souhaite un bon courage à tous ceux qui, comme vous et moi, se sont levés tôt ce matin pour aller travailler... parce que les jours fériés ne sont pas chômés pour tout le monde. En espérant que tout le monde se souviendra de ça dans les mois à venir. Bon café à vous aussi.







: Bonjour @aide soignante ! Je vous souhaite bon courage. Merci infiniment pour votre travail.

: L'horreur en Equateur. Plus de 700 cadavres ont été recueillis dans des logements de Guayaquil, capitale économique du pays. Les services hospitaliers et funéraires sont débordés par la pandémie de Covid-19. Ces corps ont été retirés des habitations par une force spéciale formée de policiers et de militaires et créée par le gouvernement. Les habitants de cette ville ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de corps abandonnés dans les rues et des appels au secours de familles voulant enterrer leurs morts.

: Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 22 020 morts pour plus de 555 000 cas confirmés. La pandémie semble approcher de son pic aux Etats-Unis : 1 514 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, un chiffre en recul pour le deuxième jour consécutif.

: Faisons un premier rappel des principaux titres :



Sa prise de parole est très attendue. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir, peu après 20 heures. Le chef de l'Etat doit faire plusieurs annonces, notamment sur une prolongation du confinement. Il s'agira de sa quatrième allocution solennelle.



• Les Etats-Unis demeurent le pays le plus endeuillé avec au moins 22 020 mort pour plus de 555 000 cas confirmés. Avec un total de 75 011 morts (pour 909 673 cas), l'Europe demeure le continent le plus durement touché par la pandémie.



• L'épidémie de Covid-19 a fait désormais 14 393 morts en France. Dans les dernières 24 heures, la maladie a fait 310 morts supplémentaires en milieu hospitalier, soit le plus bas niveau depuis le 29 mars. Pour le quatrième jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré lui aussi une baisse en 24 heures, mais de 35 patients seulement.



• Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger a jugé "indécente", la piste évoquée par le gouvernement et le Medef qui consisterait à "travailler plus" à l'issue de la crise sanitaire. Il était soir l'invité du journal de 20 heures de France 2.



• Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du Covid-19, est sorti de l'hôpital londonien où il était traité depuis une semaine. Il va poursuivre sa convalescence.