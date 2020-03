Coronavirus : le personnel soignant stigmatisé

Une infirmière d’Antibes (Alpes-Maritimes) a reçu un courrier glaçant. Dans la lettre, son expéditeur, anonyme, lui demande de ne pas toucher les portes des parties communes de son immeuble, voire de déménager ailleurs pour les prochains jours. Depuis quelque temps, beaucoup de professionnels de santé font le même constat : celui d’une peur diffuse d’une partie de la population, face à des infirmières et des médecins en contact quotidien avec des patients atteints du Covid-19.

Des mots malveillants dans les boites aux lettres

"On a besoin plutôt de soutien, d’encouragement. C’est très sympa de nous applaudir, mais si à côté de ça, on a des mots très malveillants dans nos boites aux lettres ou sur nos pare-brises, on ne comprend plus très bien", affirme l’infirmière d’Antibes. Un autre soignant de la ville a reçu à son cabinet une lettre du syndicat de copropriété, lui demandant d’envisager la fermeture de son local. Un courrier qu’il juge scandaleux.