Coronavirus : le monde se barricade

Des dizaines de Français sont bloqués à l'aéroport de Marrakech (Maroc) depuis bientôt 24 heures. Le Maroc a choisi de limiter les liaisons avec la France en raison du Covid-19, prenant de court plusieurs milliers de ressortissants français coincés sur place. "On a appris hier (vendredi 13 mars) que les frontières étaient fermées. On s'est rapprochés du consulat. Notre vol de mardi est annulé. Pour l'instant, on n'a rien et on n'a aucune information pour savoir comment rentrer en France", explique une Française.

De nombreux pays ferment leurs frontières

Certains ressortissants ont déboursé de fortes sommes pour prendre les derniers avions en direction de Paris. Partout en Europe, la lutte contre le Covid-19 s'accélère. En République Tchèque, toutes les crèches ont été fermées et désinfectées. Plusieurs pays ont décidé de fermer totalement leurs frontières : l'Ukraine, la Pologne, la République Tchèque, Chypre ou encore le Danemark. Pas de frontières fermées en Espagne mais des mesures drastiques dans un pays qui vient de passer la barre des 6 000 personnes contaminées.

