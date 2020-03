Coronavirus : le monde de la culture impacté

Annulation pure et simple, report sans date ultérieure... Le monde du spectacle est en souffrance en raison du coronavirus. Après Gims, M. Pokora ou encore Andrea Bocelli, ce sont les concerts de Madonna prévus au Grand Rex qui ont été annulés dans la semaine du 9 mars. Le théâtre non plus n'est pas épargné. Le directeur du théâtre du Rond-Point à Paris a constaté une forte baisse de ses réservations. "On est impacté par la panique des gens. Ils n'annulent pas, mais ils reportent, comme s’ils se disaient que dans trois semaines cela ira mieux", indique Jean-Michel Ribes.

Ventes des entrées en chute

Mercredi 11 mars, l'Opéra de Paris a annoncé avoir déprogrammé 34 représentations. Un nouveau coup dur pour cette institution déjà fragilisée par la grève contre la réforme des retraites. Afin d'aider le secteur, un appel au gouvernement vient d'être lancé pour demander la mise en place d'un fonds d'urgence. La vente des billets pour les spectacles à venir a déjà chuté de plus de 50%

