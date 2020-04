Coronavirus : le Missouri porte plainte contre la Chine pour avoir dissimulé la gravité de l'épidémie

La plainte au civil, déposée par le procureur de l'Etat Eric Schmitt, vise le gouvernement, le parti communiste chinois ainsi que d'autres responsables et institutions du pays.

Il lui reproche d'avoir dissimulé la gravité de l'épidémie de coronavirus. Le Missouri a porté plainte mardi 21 avril contre la Chine, accusant Pékin d'avoir causé ainsi des "dommages", économiques et humains, "irréparables" dans cet Etat américain et dans le monde.

Plus de 5 800 personnes ont été testées positives dans le Missouri qui a enregistré au moins 177 morts, selon les autorités locales. Dans le monde, plus de 2,5 millions de personnes ont été contaminées, et plus de 175 000 sont décédées du Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus.

La plainte au civil, déposée par le procureur de l'Etat Eric Schmitt, vise le gouvernement, le parti communiste chinois ainsi que d'autres responsables et institutions du pays. Elle les accuse notamment d'avoir "caché des informations cruciales" au tout début de l'épidémie, arrêté des lanceurs d'alerte et nié la nature hautement contagieuse du nouveau coronavirus.

"Une pandémie mondiale inutile et évitable"

Cette dissimulation a causé "une pandémie mondiale inutile et évitable" qui a entraîné des pertes en vies humaines et des conséquences économiques importantes avec des pertes estimées à au moins plusieurs milliards de dollars dans cet Etat du centre du pays, selon des documents juridiques.

Le président américain Donald Trump a fait des accusations similaires, estimant que la Chine cache le véritable bilan de l'épidémie dans le pays, ce que Pékin a démenti.

Pékin est notamment poursuivi pour "nuisance publique" et "activités anormalement dangereuses". Le Missouri réclame des dommages-intérêts d'un montant non précisé.