Coronavirus : le Japon prend des mesures très fortes

C'est la décision la plus forte depuis l'apparition du coronavirus au Japon : la fermeture de toutes les écoles par les autorités. 13 millions d'enfants et d'adolescents sont concernés. Les établissements ne pourront pas rouvrir avant fin mars. Une mesure exceptionnelle que les parents acceptent à contrecœur. Le gouvernement a également fermé les parcs à thème, désormais interdits au public. Les championnats de football ont aussi été suspendus. Quant au sumo, sport n°1 du pays, les combats se dérouleront à huis clos.

700 malades sur le Diamond Princess

Le Japon, avec 254 cas et 12 décès, a fait de la lutte contre le Covid-19 une priorité. "Seul le gouvernement ne pourra pas gagner cette bataille. La compréhension et le soutien de la population et des entreprises sont indispensables", a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe. Il reste un point névralgique : le bateau de croisière Diamond Princess, toujours dans la baie de Yokohama. À bord, près de 700 personnes contaminées. Les passagers sont évacués après leur mise en quarantaine.