Coronavirus : le grand nettoyage avant le déconfinement

À l'approche du déconfinement lié au Covid-19 en France, le nettoyage et désinfection d'espaces est crucial. C'est ainsi que les agents d'entretien se révèlent de plus en plus indispensables. Dans les locaux d'une entreprise parisienne, on peut en apercevoir certains en pleine désinfection des combinés téléphoniques ou encore des bureaux avant le retour des salariés. "On désinfecte tous les points de contacts, comme les téléphones, les écrans, les claviers d'ordinateur... ", explique Fabrice Richetin, agent de service Onet.

Une demande qui explose

Astiquer, désinfecter... Si les entreprises du secteur ont perdu la moitié de leur chiffre d’affaires en moyenne pendant la crise, désormais la demande explose. Par exemple, chez Onet, trois quarts des clients souhaitent des prestations supplémentaires. "On a un afflux de dirigeants d'entreprise, dans tous les secteurs comme le tertiaire, la grande distribution, l'industrie... Ces dirigeants ont besoin d'une garantie de retrouver leurs locaux nettoyés, afin de pouvoir rassurer leurs employés", détaille Stéphane Point, président du réseau service Onet.

Le JT

Les autres sujets du JT