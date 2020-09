Coronavirus : le dispositif d'activité partielle de longue durée sera maintenu jusqu'à l'été prochain, annonce Elisabeth Borne

La ministre a estimé qu'il s'agissait d'un dispositif "récent et innovant" qui permet aux salariés de profiter du temps non travaillé pour se former.

Le dispositif d'activité partielle de longue durée à 84% du salaire net sera maintenu "jusqu'à l'été prochain", a annoncé jeudi 10 septembre la ministre du Travail Elisabeth Borne sur BFM Business. "Je vous confirme qu'on va maintenir le niveau de prise en charge, donc un reste à charge limité à 15% pour l'employeur, sans limite jusqu'au délai qui est prévu pour négocier ces accords d'activité partielle de longue durée", a précisé Elisabeth Borne.

Le ministère a comptabilisé "depuis le mois de mars, 345 plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui se comparent à 231 sur la même période de 2019, ça représente beaucoup d'emplois, 50 000 emplois", a indiqué la ministre. "La responsabilité de mon ministère c'est de s'assurer qu'il y a du dialogue social de qualité et puis de proposer aux entreprises tous les dispositifs qu'on a mis en place, notamment l'activité partielle de longue durée", a-t-elle poursuivi.

La ministre a estimé que ce dispositif était "à la fois récent et innovant" et permettait aux salariés de profiter du temps non travaillé "pour se former, pour que l'entreprise garde les emplois, les compétences et même renforce ses compétences pour qu'elles soient plus fortes après la crise." Il est plus avantageux que le chômage partiel classique, limité à six mois et dont l'indemnisation passera, à partir du 1er octobre, de 84 à 72% du net pour le salarié, et de 85 à 60% du coût pour les entreprises.