Coronavirus : le défilé du Nouvel An chinois prévu dimanche à Paris est annulé

Le traditionnel défilé du Nouvel An chinois prévu dimanche dans le 13e arrondissement parisien est annulé, ont indiqué jeudi 30 janvier le maire et une association organisatrice, en raison de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV.

"La communauté chinoise n'a pas le coeur à la fête, la situation est trop compliquée avec ce qu'il se passe en Chine", a expliqué Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement, où se déroule chaque année le grand défilé qui clôture les festivités du Nouvel An chinois. "On ne peut pas organiser ce défilé dans la crainte", a ajouté une association organisatrice. En conséquence, il a donc été décidé de "reporter le défiler au printemps prochain, précise Jérôme Coumet dans Le Parisien, on va faire en sorte que le moment venu, le défilé soit encore plus beau".

D'après les chiffres arrêtés à la date du 29 janvier, 7 711 cas de contamination ont été recensés en Chine.