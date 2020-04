Coronavirus: le confinement des plus de 65 ans ne sera pas prolongé

Le déconfinement progressif devrait débuter le 11 mai. Pour ne pas imposer aux seniors de rester chez eux, le président de la République en appelle à la responsabilité de chacun. Ce changement de doctrine soulage de nombreuses personnes âgées. Le confinement des plus de 65 ans et des plus vulnérables aura bien lieu le 11 mai prochain et ne sera donc pas prolongé. “Pourquoi faire une discrimination entre les vieux et les moins vieux? On est tous logés à la même enseigne”, estime samedi 18 avril une dame âgée, sur le marché de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).



“Des temps d’activités sociales”

“Ne pas pouvoir sortir, c’est quand même un peu stressant”, témoigne un autre badaud. Même dans les maisons de retraite, les directeurs insistent sur la nécessité d’éviter la dégradation de la santé des résidents. “Il va falloir leur permettre de retrouver la venue de bénévoles pour des temps d’activités sociales”, assure Romain Gizolme, directeur général de l’AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées)