Coronavirus : le chômage partiel, un recours impossible pour certaines PME

Selon l'Insee, jeudi 26 mars, l'activité économique a déjà chuté de 35% en France à cause de l'épidémie de Covid-19 et du confinement entré en vigueur le 17 mars. Alors, pour faire face à ce ralentissement, notamment dans les secteurs de la restauration, l'hôtellerie ou encore l'événementiel, de plus en plus d'entreprises ont recours au chômage partiel. Cela concerne 1,2 million de salariés, selon les chiffres du ministère du Travail. Problème : certaines PME ont du mal à bénéficier de ce mécanisme.

"On sera obligé de prendre des mesures nécessaires"

Ainsi, certains secteurs en sont écartés, notamment ceux qui sont considérés comme producteurs de produits de première nécessité. Alors, pour ces sociétés, c'est l'incertitude. "Sans le chômage partiel, on sera obligés de prendre des mesures nécessaires, même si cela va à l'encontre de ce que le gouvernement souhaite, à savoir conserver tous les emplois", indique la gérante d'une chocolaterie dont le chiffre d'affaires a chuté de 80% en une semaine.



