VIDEO. Coronavirus : errance en mer, morts à bord... Les passagers du paquebot "Zaandam" racontent leur calvaire jusqu'en Floride

Le décor des côtes de Floride peut faire rêver, mais pour les 1 800 passagers du "Zaandam", c'est surtout la fin d'un cauchemar. Ce navire de croisière, dont des cas de Covid-19 ont été décelés à bord, cherchait depuis 14 jours un port où accoster. 105 Français y étaient pris au piège. Quatre personnes sont décédées du virus et une centaine de Français étaient à bord. Jean-Yves Le Pavec, passager du "Zaandam", témoigne : "On est très soulagés, beaucoup moins angoissés et stressés. Quand nous étions sur le bateau, à la recherche d'un port pour débarquer, nous avions toujours la crainte d'être malades et nous savions qu'il n'y avait pas sur le bateau les moyens médicaux pour nous soigner correctement."

11 pays ont refoulé le navire

Police, ambulances : le débarquement en Floride est sous très haute protection. Durant sa croisière en Amérique du Sud, le "Zaandam" a été refoulé par 11 pays. Les Américains ont longtemps refusé, avant de réaliser qu'un grand nombre de leurs concitoyens étaient à bord. Confinés dans leurs cabines depuis le 22 mars, les passagers recevaient leurs repas au pied de leur porte. C'est à travers l'interphone de bord que Maryse, une vacancière française, a appris le décès de quatre passagers. "Il faut savoir que la famille, au lieu de récupérer le voyageur, va récupérer une housse, avec un corps dedans", explique-t-elle.

