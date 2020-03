Coronavirus : le calendrier parlementaire des députés suspendu, plus aucun examen de texte programmé

Face à la crise sanitaire que traverse le pays, plus aucun texte ne sera examiné par l'Assemblée nationale, hormis les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire, a appris franceinfo.

C'est une nouvelle conséquence de l'épidémie de coronavirus : à l'Assemblée nationale, le calendrier parlementaire est suspendu, selon les informations recueillies par franceinfo. À l'exception des textes présentés en urgence par le gouvernement, plus aucun examen de texte n'est programmé à la chambre basse, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Les textes conçus avant la crise sanitaire ne sont plus d'actualité, notamment en raison des répercussions économiques de la crise sanitaire en cours liée à la pandémie de coronavirus Covid-19.

"Tout tombe", confirme à franceinfo une figure du Palais Bourbon. "Imaginez le ministre de la Culture se pointer ce printemps devant le Parlement avec sa loi sur l'audiovisuel public. Ce serait totalement décalé". Il en sera de même pour le projet de loi de programmation sur la recherche, et pour la réforme des retraites.

Une suspension à durée indéterminée

Il n'y a pas d'indication, pour l'heure de la durée de cette suspension de la réforme des retraites. "On n'y a même pas réfléchi", avoue un ministre. "Aucune idée" de l'avenir de ce texte, dit-on à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances. "On fera sans doute une réforme, mais pas cette réforme", ajoute un conseiller.

"L'après-crise sanitaire est une période de grande inconnue", selon un proche du président de la République Emmanuel Macron.