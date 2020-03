Coronavirus : le bilan repart fortement à la hausse en Italie

Près de 1 000 personnes ont perdu la vie en Italie, un bilan qui porte à plus de 9 000 décès dans le pays. "Mais ce bilan ne comporte que les personnes mortes en hôpital. Pour celles décédées à la maison ou en maisons de retraite, [où] il n'y a plus d'expertises, car il n'y a plus personne pour réaliser ces expertises", avance Alban Mikoczy depuis Rome.

Le pic proche ?

"Cela nous donne une idée de l'état de l'Italie, abasourdie et dépourvue de moyens pour lutter contre cette épidémie qui génère chaque jour une hécatombe importante. Le seul point positif pour les spécialistes, c'est que le pic de l'épidémie n'est pas loin, selon eux. Le nombre de nouveaux malades augmente certes, mais moins qu'il ne l'était la semaine dernière ou la semaine d'avant", explique le journaliste. La région la plus touchée est la Lombardie, avec 5 402 morts pour 37 298 cas. Vient ensuite l'Emilie-Romagne, avec 1 267 morts pour 11 588 cas.

