Coronavirus : le baccalauréat sera-t-il maintenu ?

Emmy et Benoît sont deux lycéens confinés sans cours depuis deux semaines. Avec le baccalauréat qui se profile à l'horizon, l'inquiétude commence à monter. Emmy est en Terminale ES. Face à cette situation inédite, l'adolescente se sent perdue. "On avait comme but d'avoir notre bac en juin. Maintenant, on ne sait pas s'il va être reporté", explique-t-elle.

Un travail en autonomie

Elle a organisé son emploi du temps, mais ses manuels scolaires ne suffisent plus. "En temps normal, je n'utilise pas énormément mon ordinateur, mais, avec le confinement, on en a vraiment besoin", précise-t-elle. En plus des exercices envoyés par ses enseignants, elle regarde des vidéos d'un professeur sur internet. Pour Benoît, réviser le bac scientifique à la maison est aussi un gros défi. "C'est assez difficile de travailler en autonomie", confie-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT