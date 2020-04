Coronavirus : l’appel aux dons de la Protection civile

Quelles sont les missions de la Protection civile actuellement ? "La Protection civile est engagée sur un grand nombre de missions. Que ce soit le transport à la demande des SAMU de malade dans les centres hospitaliers, que ce soit dans le transfert de malades dans les TGV au côté des personnels soignants, mais nous sommes aussi grandement engagés dans des centres d’accueils, où l’on reçoit des gens qui vont être testés. Enfin, [nous] sommes engagés aux côtés de nos aînés dans le cadre de la distribution de repas mais aussi d’appels. On tient un grand nombre de centres d’hébergement d’urgence et pour les personnes qui sont précaires. On assure ainsi leur soutien", explique François Richez, président de la Fédération nationale de Protection civile.

"Nous sommes un peu méconnus"

Mais en ce moment, en raison du coronavirus, les revenus de la Protection civile viennent à manquer. Pourquoi ? "Les hommes et les femmes de la Protection civile sont un peu des hommes de l’ombre. Cela force le respect, mais nous sommes par moment un peu méconnus", indique François Richez.

Comment l’association s’en sort-elle financièrement ? "J’ai souhaité interpeller le ministre de la Santé ainsi que le ministre de l’Intérieur, qui sont nos ministères de tutelle, pour que l’on soit plus connus mais surtout pour que l’on trouve des sources de financement complémentaires pour assurer nos missions. J’en appelle aussi à la générosité des Français pour soutenir les missions de la Protection civile parce que près de 5 000 bénévoles, jour et nuit, sont engagés sur le terrain et sont au plus près de la population dans nos territoires", relate François Richez.

