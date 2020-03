Coronavirus : l’alerte d’un médecin français en Chine

L’espoir est cette fois d’actualité. "La situation est meilleure, il y a eu zéro nouveaux cas de contamination au Covid-19 selon les autorités pour la troisième journée consécutive même s'il y a toujours plus de 6 000 patients dans les hôpitaux et 8 décès aujourd’hui. On peut dire que Wuhan est revenu de l’enfer. Les gens ce soir sont toujours confinés chez eux. Un confinement strict qui est la seule solution pour un médecin français que nous avons rencontré, le Docteur Klein qui exerce à Wuhan depuis plus de 6 ans", explique Arnauld Miguet.



"On doit faire des sacrifices exceptionnels"

Philippe Klein, 56 ans, est médecin généraliste et un des derniers Français à Wuhan en Chine. Il est resté au chevet de cette ville malade. "Ça fait 60 jours que la quarantaine a commencé à Wuhan, ça fait 60 jours que je n’ai pas vu mes enfants et mon épouse. Dans une situation aussi exceptionnelle on doit faire des sacrifices exceptionnels", confie-t-il.