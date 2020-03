Coronavirus : la ville de Paris mobilise les gardiens d'immeubles pour recenser les personnes fragiles et isolées

"Notre attention doit se porter aujourd'hui en priorité sur les personnes fragiles et isolées dont les aidants rencontrent des difficultés pour être à leurs côtés", écrit la maire de Paris Anne Hidalgo.

La ville de Paris a décidé de faire appel aux gardiens d'immeubles pour recenser les personnes qui sont fragiles et isolées, en pleine épidémie de coronavirus, a-t-elle annoncé dans un communiqué.



C'est Ian Brossat, adjoint chargé du logement, qui mettra en place ce dispositif de recensement des situations. Quant aux personnes sans domicile fixe, le gouvernement a annoncé que les centres d'hébergement d'urgence resteraient ouverts.

Toutes les situations seront remontées au 3975, le centre d'appel de la ville de Paris

"L'ensemble des gardiens des logements sociaux de la Ville seront mobilisés dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur", détaille Anne Hidalgo. Les gardiens d'immeubles privés seront contactés "dès [ce mercredi]", assure la maire de Paris. Pour les immeubles qui n'ont pas de gardien, "un dispositif adapté sera mis en oeuvre dans les jours qui viennent", précise le communiqué de la Ville.

Toutes les informations seront remontées au centre d'appel de la ville de Paris, joignable au 3975. "J'en appelle dès à présent aux initiatives et à l'engagement attentif des Parisiennes et des Parisiens pour venir en aide à leurs voisins les plus vulnérables", enjoint également Anne Hidalgo.