Coronavirus : la sortie du prochain James Bond repoussée au mois de novembre à cause de l'épidémie

La sortie va attendre. Les fans de James Bond devront prendre leur mal en patience : l'arrivée dans les salles obscures du prochain volet des aventures du célèbre espion britannique, No Time To Die (Mourir peut attendre), a été repoussée d'avril à novembre en raison de craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus.

"MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé avoir repoussé la sortie de No Time To Die à novembre 2020" après "évaluation approfondie du marché mondial des salles de cinéma", ont-ils indiqué sur Twitter, mercredi 4 mars.

