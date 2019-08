James Bond : le 25e opus s'intitulera "No Time To Die"

Ce nouveau film réalisé par Cary Fukunaga rassemble à l'écran Daniel Craig (James Bond), Rami Malek (dans le rôle du méchant), Naomie Harris, Léa Seydoux et Ben Whishaw.

Le 25e film des aventures du célèbre espion de sa Majesté James Bond s'intitulera No Time To Die (Pas le temps de mourir), a annoncé sur Twitter son équipe de production. Le film sortira en salle le 3 avril au Royaume-Uni et le 8 avril aux Etats-Unis.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

Pour ce 25e épisode réalisé par l'Américain Cary Fukunaga, le Britannique Daniel Craig revêt le smoking de l'agent 007 tandis que l'acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant. Les actrices Naomie Harris et Léa Seydoux figureront aussi au générique aux côtés de Ben Whishaw.

007 version féminin

Cette fois, James Bond ne sera plus 007. Alors que l'espion a démissioné du MI-6, le célèbre matricule est donné à une (et pas un !) espionne, interprétée par l'actrice noire, Lashana Lynch (Captain Marvel). Le scénario de ce nouvel épisode a en partie été écrit par Phoebe Waller-Bridge, connue pour avoir créé les séries Fleabag et Killing Eve, et pour ses positions féministes.

Le tournage a suscité des inquiétudes à la suite de la blessure à la cheville fin mai en Jamaïque de Daniel Craig, pour laquelle il a été opéré et a dû observer une convalescence de deux semaines, sans toutefois retarder le calendrier de la production. Et début juin, le tournage d'une explosion près de Londres avait blessé légèrement un membre de l'équipe à l'extérieur du plateau et provoqué des dégâts. Le tournage doit se poursuivre en août et septembre en Italie du Sud.