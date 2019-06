Une personne légèrement blessée lors d'une "explosion contrôlée" sur le tournage du nouveau James Bond

La vie d'agent secret est dangereuse... même au cinéma ! Un membre de l'équipe du nouvel épisode de la saga des James Bond a été légèrement blessé mardi 4 juin pendant le tournage d'une explosion contrôlée. L'incident a eu lieu aux Pinewood Studios, près de Londres, et a provoqué des "dégâts" à l'extérieur du plateau. "Personne n'a été blessé sur le plateau, mais un membre de l'équipe à l'extérieur de la scène a subi une légère blessure", indique le compte Twitter de la production, sans plus de précisions.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK