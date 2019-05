James Bond : nouvelle blessure sur le tournage pour Daniel Craig

Le comédien britannique s'est blessé à la cheville lors du tournage en Jamaïque de son cinquième film dans la peau de l'espion le plus célèbre du monde, a indiqué mercredi le compte officiel James Bond sur Twitter.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx