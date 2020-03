Coronavirus : la situation empire en Italie

"Pour être clair, c'est une hécatombe en Italie, entre hier soir et ce soir, il y a eu 627 personnes supplémentaires, qui ont perdu la vie. La situation est catastrophique, désespérée dans certaines villes comme Brescia, Crémone, une partie de Turin et Milan", explique le journaliste Alban Mikoczy en direct de Rome.

Appel au blocage total

"Hier soir à Milan, le médecin chef de Wuhan, qui a fait hier une conférence de presse où il intervient. Il a dit qu’il fallait fermer définitivement les transports, pour l’instant tant que la crise est là, et qu’il faut arrêter de se promener, même avec des soi-disant bon motifs, il faut limiter les déplacements pour rencontrer le moins de gens possibles. Il appelle à un blocage total", avance le journaliste. "Ce soir, officiellement, 40 000 personnes sont concernées par le coronavirus, mais c'est peut être, 200, 300, 500 000 plus personne ne sait. Et malgré le confinement, il n'y a pas d'amélioration et c'est un terrible bilan", déplore Alban Mikoczy.