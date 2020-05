Coronavirus : la santé mentale en questions

En cette période si particulière de confinement et de pandémie de coronavirus, la santé mentale des plus fragiles, qui ont des problèmes psychologiques, est mise à rude épreuve. "Il y a deux types de personnes : celles qui se sentent protégées par ce confinement et qui vont avoir très peur du déconfinement, car elles avaient acquis un certain sentiment de sécurité. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont hyperactifs et qui, le jour du déconfinement, vont se comporter comme un torrent qui rompt ses digues", explique Pierre Nantas, psychothérapeute, vendredi 1er mai sur franceinfo.

"Beaucoup de personnes ont peur de retourner au travail"

Au-delà des personnes qui ont des maladies psychologiques, beaucoup ont, en ce moment, des nuits agitées. "Il y a une angoisse qui monte. Beaucoup de personnes ont peur de retourner au travail, de reprendre le métro et se retrouver du jour au lendemain dans un bouillon de culture", conclut Pierre Nantas.

Le JT

Les autres sujets du JT