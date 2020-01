Coronavirus : la région de Wuhan en quarantaine

C'est une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. À Wuhan (Chine), épicentre du coronavirus, les rues sont silencieuses. Dans certains quartiers, des haut-parleurs diffusent des messages invitants les malades à se signaler. Pékin a interdit la circulation de véhicules privés, alors c'est le système D pour les habitants. Ils font leurs courses à deux-roues ou à pied. Tout le monde respecte les consignes, les restaurants sont fermés. Alors que le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour, la psychose s'installe dans la région.

Des expatriés dans l'attente

Une épicerie de quartier n'ouvre que durant quelques heures par jour. "On préfère ne pas rester ouvert très longtemps, parce que plus il y a de monde, plus il y a de risque", indique une commerçante. Le correspondant Arnauld Miguet a rencontré des expatriés français à Wuhan. Ils disent se sentir seuls et isolés. Beaucoup attendent de pouvoir quitter la Chine.

