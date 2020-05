Coronavirus : la rédaction de France 2 répond à vos questions

Malgré la levée du confinement, les internautes continuent à se poser beaucoup de questions sur l'épidémie de Covid-19 et les mesures de déconfinement. Olivier, un internaute, demande s'il est possible d’être verbalisé plusieurs fois sur un parcours de plus de 100 kilomètres. "D'après un juriste, il n'est pas possible d’être verbalisé plusieurs fois dans une journée pour un seul et même parcours car cela correspond à la même infraction. La police nationale ne voit pas les choses de la même façon. Vous pouvez être verbalisé à plusieurs reprises, car, dès le premier contrôle, on vous demandera de rentrer chez vous. Si vous récidivez, la contravention de 135 euros sera majorée à 375 euros", explique la journaliste Nabila Tabouri, présente sur le plateau du 13 Heures.



Les brocantes vont rouvrir

Les brocantes vont-elles pouvoir rouvrir ? Bonne nouvelle pour les chineurs, elles vont pouvoir rouvrir. "Les brocantes sont considérées comme un marché. Mais elles sont soumises à une autorisation du maire ou du préfet et doivent respecter les règles de distanciation sociale", précise la journaliste.