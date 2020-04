Coronavirus : la France très loin de l’immunité collective

Selon une équipe de l’institut Pasteur, 3,7 millions de Français auront été en contact avec le coronavirus. C’est 5,7% de la population, avec de grandes différences régionales : autour de 12% pour les régions Île-de-France et Grand-Est, les plus touchées. La Nouvelle Aquitaine, la plus épargnée, 1,4%, et la Bretagne et le Pays-de-la-Loire sont aussi à moins de 2%. "On a mis en place un confinement qui a eu un impact très important sur la transmission. On estime qu’il a permis de réduire le taux de transmission de 84%", explique Simon Cauchemez, responsable de l’unité modélisation mathématique des maladies infectieuses à l’institut Pasteur.

Une épidémie qui ralentit

Avant le 17 mars, un malade contaminait plus de trois personnes. C’est désormais 0,5. Résultats : une épidémie qui ralentit, moins de patients en réanimation. Mais d’un autre côté, moins de personnes infectées, donc moins de personnes immunisées.

Le JT

Les autres sujets du JT