Coronavirus : la France face au confinement

Sapeurs-pompiers, infirmières, facteurs… Au quotidien, ces travailleurs ne connaissent pas vraiment le confinement. Chaque jour, ils retrouvent leur univers professionnel bouleversé depuis près de quatre semaines. Jeudi 9 avril, Julien, sapeur-pompier professionnel dans les Yvelines, nous emmène avec lui, le temps d'une journée.



Intervention pour une suspicion de Covid-19

Il est 18 heures passées, c'est la première intervention de la soirée. Julien et ses collègues viennent secourir une dame âgée de 93 ans. Elle est tombée dans la matinée et sa fille n'est pas parvenue à la relever toute seule. Vers 23h30, une autre intervention : c'est le départ pour une suspicion de Covid-19 sur une personne d'une quarantaine d'années. Toux, fièvre, détresse respiratoire… La victime est transportée à l'hôpital le plus proche pour faire des examens.

